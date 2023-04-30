موجة حر قياسية تجفف خزانات مياه إسبانيا.. كاميرا

2023/04/30 | 00:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا إلى معدلات قياسية، حيث أدت موجة الحر وقلة هطول الأمطار إلى جفاف خزانات المياه في البلاد.وتُظهر لقطات بواسطة طائرة بدون طيار كيف باتت الأراضي قاحلة وجافة.

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