انتحار وقتل بالخطأ في حادثين منفصلين ببغداد

2023/04/30 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانتحار شاب بأسلوب اطلاق النار على نفسه بحادث يعد السادس من نوعه خلال ٤٨ ساعة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شابا تولد ٢٠٠٣ اقدم على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ضمن منطقة حي البساتين في منطقة الشعب شرقي بغداد".وأضاف: "وفي حادث اخر وعن طريق الخطأ وخلال العبث بالسلاح قتل شخص من قبل صديقه ضمن منطقة الرضوانية غربي بغداد".

وأشار المصدر الى ان "الجاني سلم نفسه للقوات الأمنية".

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