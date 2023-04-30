الصدر يعلن عن

2023/04/30 | 00:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم

التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم

السبت، عن "وثيقة تاريخية خطت بيد

الصدر".

وذكر العراقي في بيان صحفي "وثيقة

تاريخية بيراع وخط قائدي السيد مقتدى

الصدر خطها في يوم

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