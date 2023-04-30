2023/04/30 | 00:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.النائب عن ائتلاف دولة...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: نوابك الشبك يتهمون الحزب الديمقراطي بمحاولة السيطرة على سهل نينوى أولاً على المسلة.

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