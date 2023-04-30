في 21 رحلة جوية.. بريطانيا أجلت 1888 شخصا من السودان

2023/04/30 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن أجلت 1888 شخصا من السودان في 21 رحلة جوية منذ بدء عمليات الإجلاء الثلاثاء وإن الرحلة الأخيرة تغادر قاعدة وادي سيدنا الجوية السبت.

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