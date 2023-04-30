بغداد: انتحار شاب ومقتل آخر بسبب رصاصة عن طريق الخطأ

2023/04/30 | 00:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أقدم شاب على الانتحار، بعدما قام بفتح النار على نفسه.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “شاباً من مواليد 2003 قام باطلاق النار على نفسه من سلاح نوع (مسدس) ضمن منطقة حي البساتين في الشعب، ما أدى إلى مقتله فوراً”.وأكد المصدر أن “هذه الحالة هي السادسة من نوعها خلال […]

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