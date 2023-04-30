2023/04/30 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP لاعبو تولوز يحتفلون بهدف الفريق الاول ضد نانت في نهائي كأس فرنسا في كرة القدم على ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني في ضواحي العاصمة باريس في 29 نيسان/أبريل 2023 باريس (أ ف ب) – أنهى تولوز جفافًا عن الألقاب دام 66 عامًا بتتويجه السبت بطلا لكأس فرنسا على حساب نانت حامل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تولوز ينهي جفاف ستة عقود عن الألقاب بفوز كاسح على نانت بكأس فرنسا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تولوز ينهي جفاف ستة عقود عن الألقاب بفوز كاسح على نانت بكأس فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).