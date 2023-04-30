برشلونة يقترب أكثر من اللقب بفوز عريض على بيتيس

2023/04/30 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

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استعاد برشلونة الشرارة التي مكنته من التحليق بعيداً في الصدارة والسير نحو اللقب الأول منذ 2019، وذلك بالفوز الكبير على ريال بيتيس القوي 4-0، السبت في المرحلة 32 من الدوري الإسباني.

على "كامب نو"، استفاد برشلونة من النقص العددي في صفوف بيتيس منذ الدقيقة 33 كي يحقق فوزه الثاني فقط في آخر خمس مباريات والإبقاء بالتالي على فارق النقاط الـ11 الذي يفصله عن ريال قبل ست مراحل على نهاية الموسم.

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