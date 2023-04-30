2023/04/30 | 01:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NQkLD53pljQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الجمهورية د عبداللطيف جمال رشيد ونظيره الايراني ابراهيم رئيسي في طهران) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الجمهورية د عبداللطيف جمال رشيد ونظيره الايراني ابراهيم رئيسي في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).