طلبوا منه عدم إطلاق النار فقتل نصف العائلة في تكساس

2023/04/30 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أميركية السبت أن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق نار الجمعة في منزل بمدينة كليفلاند في ولاية تكساس.

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