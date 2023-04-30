غسان إسماعيل عن شخصية “سالم”: بسببها تبرعت لشقيقاتي بحصتي

2023/04/30 | 02:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تحدث الفنان غسان إسماعيل عن دوره في مسلسل “خان الذهب” الذي لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور العراقي، وشخصية “سالم” التي جسدها بأكثر من وجه.وقال غسان إسماعيل خلال حوار إذاعي أجرته معه الزميلة عبير البياتي، في برنامج “درس شاغل”، تابعته إيرث نيوز، إنه ” تعلم من شخصية (سالم) الكثير، وأضاف نحن بطبعنا أنانيين […]

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