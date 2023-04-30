افتتاح الدورة الـ13 لمهرجان مالمو السينمائي بـ45 فيلما من 12 دولة

2023/04/30 | 02:28 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت منذ ساعات الدورة الـ13 من "مهرجان مالمو للسينما العربية" الذي يقام في مدينة مالمو السويدية برئاسة المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي، ويعتبر "مهرجان مالمو" أهم مهرجان عربي يقام في دولة أوروبية ويجمع نخبة من فناني الدول العربية بمشاركة صناع أفلام من الأقطار كافة عبر كوكبة من الأفلام الطويلة والقصيرة المهمة والمؤثرة في صناعة السينما.

حضور ضخم

ووسط حضور ضخم من كبار النجوم وصناع السينما وعلى رأسهم الفنان المصري حسين فهمي افتتح المهرجان في مبنى بلدية مالمو التاريخي الذي حضرته أيضاً هنا شيحة والمخرج أمير رمسيس وأحمد عبدالله، ومن لبنان نيكولا معوض وكارول بو عبود وندى أبو فرحات ولارا سابا، ومن العراق وسام ضياء ومن السودان المخرج أمجد أبو العلا، إضافة إلى حشد كبير من صناع السينما العربية.وألقى رئيس المهرجان محمد قبلاوي كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين وشرح بعض أبعاد الدورة الجديدة وبروتوكولها، ثم تم وسط حفاوة كبيرة تكريم النجم المصري حسين فهمي على مسيرته الفنية الكبيرة وعرض فيلم عن مسيرته ودراسته وعمله كمخرج وممثل وإسهامه في أعمال شكلت نقلة كبيرة في تاريخ السينما المصرية.



عبر حوالى 50 عاماً قدم حسين فهمي أكثر من 200 فيلم ومسلسل ومسرحية وعمل إذاعي، وتحدث عن تكريمه معتبراً أنه "شرف كبير جداً" أن يكرمه مهرجان مميز للسينما في بلد أوروبي، وقال إن "هذا المهرجان مهم جداً لأنه معني بنشر الثقافة والسينما العربية لدول كثيرة تحرص على معرفة ثقافتنا وتاريخنا عبر شاشات السينما".

جانب من الحضور في حفل افتتاح مهرجان مالمو السينمائي (مواقع التواصل)

تطور كبيرويشهد المهرجان تطوراً كبيراً، إذ زاد عدد أيام عرض أفلامه عاماً بعد عام تبعاً لانتشار هذه الأعمال وتأثيرها، ويشارك في دورته الـ13، 45 فيلماً (18 طويلاً و27 قصيراً) من إنتاج 12 دولة عربية، تحديداً من مصر والسعودية والسودان والأردن والعراق ولبنان وقطر وفلسطين وتونس إلى جانب شركات إنتاجية من 11 دولة عربية.وصرح رئيس قبلاوي إلى "اندبندنت عربية" أن "المهرجان هذا العام وبعد تجاوز عقبات كبيرة من قبل بسبب ظروف عالمية مثل الأعباء الاقتصادية وفيروس كورونا استطاع أن يصل إلى وضع جيد جداً ويكتسب ثقة الجميع، ولهذا هناك تطور كبير وعدد أكبر من المشاركين والأفلام من دول متعددة، وكان مهماً جداً أن تدعّم المشاريع الجديدة ليكون هناك سعي إلى إنتاجات مميزة يشارك فيها مالمو بشكل خاص".وأشار رئيس المهرجان إلى أن "الهدف الأساس لمهرجان مالمو تقديم أعمال سينمائية هادفة ومميزة وتحمل رسالة، ولذلك نختار أفلاماً من أبرز إنتاجات السينما العربية كل عام، ولهذا صار المهرجان الملتقى الوحيد للسينمائيين العرب مع أقرانهم من شمال أوروبا ومن الدول الإسكندنافية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مشاركة سعودية

وتشارك السينما السعودية وحدها بعدد ضخم من الأفلام بعد أن كانت العام الماضي ضيف شرف المهرجان، وهذا العام تنافس بـثمانية أفلام متنوعة في المسابقات المختلفة، فتعرض أفلام "أغنية الغراب" للمخرج محمد السلمان و"رقم هاتف قديم" من إخراج علي سعيد و"عثمان" من إخراج خالد زيدان ضمن المسابقة الرسمية.وسيعرض فيلم "طريق الوادي" من إخراج خالد فهد وفيلم "الهامور ح.



ع" من إخراج عبد الإله القرشي ضمن برنامج ليالٍ عربية، مع برنامج خاص لعرض أفلام قصيرة سعودية هي "سر برسيم العظيم" من إخراج سلطان ربيع و"كورة" من إخراج زياد الزهراني و"المدرسة القديمة" من إخراج عبدالله الخميس.

وحول المشاركة السعودية الكبيرة قال قبلاوي إن "هناك تعاوناً مع هيئة الأفلام السعودية بأكثر من طريقة مثل عرض الأفلام الحديثة من السينما السعودية، أو عبر تنظيم ورش عمل على هامش الفعاليات، منها ورشة ’إصنع فيلمك خلال خمسة أيام‘، والثانية بعنوان ’مشروع فيلمي‘ وتدور حول كيفية علاقة المنتج والمخرج بصناديق الدعم".

محمد قبلاوي ملقياً كلمته في افتتاح المهرجان (مواقع التواصل)

حمى البحر المتوسطوعرض في حفل افتتاح المهرجان الفيلم الفلسطيني "حمى البحر المتوسط" للمخرجة والمؤلفة الفلسطينية مها حاج وهو إنتاج فلسطيني- ألماني- فرنسي- قبرصي مشترك، وحاز الفيلم جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائي في دورته الماضية، كما شارك في مهرجانات عدة منها شيكاغو وطوكيو وسراييفو وهونغ كونغ.وتدور أحداث العمل في مدينة حيفا الفلسطينية وتتناول أزمة يتعرض لها رجل أربعيني يعاني الاكتئاب، ويبدأ صداقة مع جاره النصاب، مما يوقعه في عدد من المواقف، ويشارك في بطولة الفيلم عامر هليهل وأشرف فرح وعنات حديد وسمير إلياس.

لجان التحكيم

وتضم لجان تحكيم المهرجان عدداً كبيراً من النجوم والصناع والنقاد العرب والأجانب، وتشمل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المنتج التونسي توفيق قيقة والممثلة المصرية هنا شيحة والناقدة المقدونية مارينا كوستوفا والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات ومدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري.وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من الممثل اللبناني نيقولا معوض والمنتج الفرنسي دانيال زيسكند والمخرجة السعودية ضياء يوسف الهلال.ومن أبرز الأفلام التي تنافس في مسابقات المهرجان فيلم "علم" من فلسطين و"جنائن معلقة" من العراق و"أغنية الغراب" من السعودية و"ملكات" من المغرب و"تحت الشجرة" من تونس و"الملكة الأخيرة" من الجزائر و"ص.



ب" من مصر و"ع مفرق الطرق" من لبنان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح الدورة الـ13 لمهرجان مالمو السينمائي بـ45 فيلما من 12 دولة) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح الدورة الـ13 لمهرجان مالمو السينمائي بـ45 فيلما من 12 دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).