2023/04/30 | 02:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تسعى حكومة محمد السوداني الى حسم ملف المشاريع المتلكئة لأسباب...

ظهرت المقالة الارادة الحكومية أمام تحدي حسم ملف المشاريع المتلكئة والفاشلة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الارادة الحكومية أمام تحدي حسم ملف المشاريع المتلكئة والفاشلة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الارادة الحكومية أمام تحدي حسم ملف المشاريع المتلكئة والفاشلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).