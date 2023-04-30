خلال زيارته إيران.. خامنئي يدعو الرئيس العراقي لعدم السماح بأي وجود أميركي في العراق

2023/04/30 | 02:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الإيراني علي خامنئي أثناء لقائه الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران إن الولايات المتحدة صديق لا يعتمد عليه، وينبغي على العراق ألا يسمح بأي قوات أميركية على أراضيه.

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