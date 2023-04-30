تظاهرة جديدة ضد مشروع إصلاح القضاء في إسرائيل 

2023/04/30 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت تل ابيب، مساء السبت، تظاهرة جديدة حاشدة احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ويعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديموقراطية، قبل أيام من معاودة الكنيست عمله.

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