ناسا تبتكر طريقة لتمديد مهمة مسبارين في الفضاء

2023/04/30 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو 45 عاما على إطلاق مركبات فوياجر الفضائية وجدت وكالة الفضاء الأميركية طريقة لإطالة عملها في الفضاء الخارجي حتى 2026.

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