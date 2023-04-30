زيلينسكي يكشف ماذا كان سيفعل لو اقتحم الروس مقره في كييف

2023/04/30 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة بثت، السبت، إنه يحمل مسدسا وكان سيقاتل حتى الموت مع دائرته المقربة إذا تسنى للروس اقتحام مقره في كييف في بداية الحرب.

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