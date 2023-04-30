2023/04/30 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قصر بكنجهام، السبت، إن ملك بريطانيا تشارلز سيرتدي ثيابا مخملية من الحرير القرمزي والأرجواني اللون في حفل تتويجه يوم السادس من مايو، وهي ثياب ارتداها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أثناء التتويج.. الملك تشارلز سيرتدي ثياب جده جورج السادس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أثناء التتويج.. الملك تشارلز سيرتدي ثياب جده جورج السادس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).