خاصية جديدة على تويتر.. قريبا الدفع على أساس المقالة للناشرين

2023/04/30 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الملياردير، إيلون ماسك، السبت، عن خطة لمنصة تويتر تسمح لناشري الوسائل الإعلامية بتقاضي بدلا من المستخدمين على أساس قراءة كل مقالة على حدة وبنقرة واحدة.

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