2023/04/30 | 07:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من إطلالة السعودية، رجوة آل سيف، خطيبة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية، عمًان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعل على إطلالة السعودية رجوة آل سيف خلال لقاء ولي العهد الأردني) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعل على إطلالة السعودية رجوة آل سيف خلال لقاء ولي العهد الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).