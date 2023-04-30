"ضغوط شديدة".. السلطات الأميركية تعرض على بنوك شراء مصرف فيرست ريبابليك

2023/04/30 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسهم بنك فيرست ريبابليك من 122.5 دولارا في 1 مارس إلى نحو 3 دولارات للسهم الجمعة بعد انتشار التوقعات بأن الوكالة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ستتدخل وتضع يدها على البنك الذي يقع مقره في سان فرانسيسكو، وعلى ودائعه وأصوله، وفق ما ورد في تقرير سي أن أن.

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