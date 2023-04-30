شاهد.. مراسل CNN على متن سفينة حربية سعودية تشارك في إجلاء العالقين من السودان

2023/04/30 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من على متن سفينة "جلالة الملك الدرعية" وهي سفينة حربية سعودية ، ينقل مراسل شبكة CNN، لاري مادوو آخر تطورات عمليات إجلاء العالقين في السودان، وكانت السفينة على وشك المغادرة من قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة إلى ميناء السودان.وتستغرق الرحلة من 10 إلى 12 ساعة عبر البحر الأحمر.و تشارك الى جانب العديد من السفن التجارية الأخرى في عمليات الإجلاء.

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