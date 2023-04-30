2023/04/30 | 09:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلة النوم قد تسبب نوبات قلبية وجلطة دماغية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/30 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلة النوم قد تسبب نوبات قلبية وجلطة دماغية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلة النوم قد تسبب نوبات قلبية وجلطة دماغية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).