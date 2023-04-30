ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا بعد أسبوعين من الانخفاض

2023/04/30 | 09:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت صادرات العراق النفطية لأمريكا

ارتفاعا لتصل معدل 222 ألف برميل يوميا

خلال الأسبوع الماضي .

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،

اليوم الأحد، أن "متوسط الاستيرادات

الامريكية من النفط الخام خلال ا

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