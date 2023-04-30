2023/04/30 | 09:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوفد الإيراني والقائم

بالأعمال بالسفارة الإيرانية لدى

السعودية حسن زرنكار عن شكره لحكومة

المملكة على تعاونهم بجلب مواطنيه من

السودان، المقدر عددهم بـ65 إيرانيا.

وفي تصريحات لقناة "الإخباري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية لدى الرياض يوجه رسالة شكر إلى السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية لدى الرياض يوجه رسالة شكر إلى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).