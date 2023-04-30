ارتفاع صادرات العراق النفطية الى أمريكا لـ222 ألف برميل يومياً

2023/04/30 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير، إن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 222 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 42 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 180 الف برميل يوميا".

وأضافت، أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.327 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 728 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 339 الف برميل يومياً".

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