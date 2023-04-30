التجارة تفنّد تصريحات نيابية بشأن السلة الغذائية

2023/04/30 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التجارة، اليوم الاحد، التصريحات النيابية بشأن عدم وصول مواد السلة الغذائية إلى المواطنين بالوقت المحدد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بين الفينة والأخرى، تخرج تصريحات نيابية عن السلة الغذائية وأخرها تصريح لرئيس كتلة حقوق النيابية الذي تحدث عن عدم وصول مواد السلة الغذائية إلى المواطنين المستحقين وعن مواد رديئة توزع بالسلة وهنا نود أن نوضح عدة حقائق وهي أن وزارة التجارة وبالتعاون مع الشركة المجهزة لمواد السلة الغذائية، تقوم بتوزيع السلة الغذائية بالوقت المحدد وبإشراف مباشر من وزير التجارة أثير الغريري ووفق توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضافت، أنه "لا صحة لماجاء في حديث النائب عن عدم وصول مواد السلة إلى مستحقيها"، مبينة أن "مواد السلة الغذائية تخضع إلى الفحص المختبري والتي تؤكد جودتها وصلاحيتها للتوزيع إلى المواطنين ولا صحة لتوزيع مواد رديئة".

وأشارت إلى أن "أبواب الوزارة مفتوحة أمام السادة النواب، للاطلاع على الحقائق وبيان الحقيقة"، مشددة على أن "السلة حققت استقرارا بأسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية، وهذا مؤشر لدى الوزارة من خلال جولاتها المستمرة على الأسواق".

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