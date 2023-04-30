2023/04/30 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشرت مجموعة من العلماء الألمان دراسة في مجلة Heliyon العلمية، جاء فيها: “أن ارتداء الأقنعة، الذي أصبح إلزاميا خلال جائحة COVID-19 في معظم أنحاء العالم، يزيد من استنشاق ثاني أكسيد الكربون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة صادمة: ‘الكمامات’ قد تزيد من مخاطر ولادة جنين ميت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة صادمة: ‘الكمامات’ قد تزيد من مخاطر ولادة جنين ميت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة صادمة: ‘الكمامات’ قد تزيد من مخاطر ولادة جنين ميت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).