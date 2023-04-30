2023/04/30 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت حكومة ولاية الخرطوم منح الموظفين عطلة رسمية حتى إشعار آخر، على خلفية الاشتباكات التي تشهدها العاصمة السودانية. وأصدرت الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، أمس السبت، منشورا إداريا حددت فيه نهاية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلان عطلة رسمية حتى إشعار آخر في ولاية الخرطوم المركز الخبري الوطني.

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