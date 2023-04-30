4 أرقام من انتصار برشلونة الكبير على بيتيس في الليجا

2023/04/30 | 09:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق برشلونة انتصاراً كبيراً على ريال بيتيس بأربعة أهدافٍ دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.واقترب برشلونة خطوة جديدة من ضمان لقب الليجا، حيث أصبح الفريق يحتاج للفوز في 3 مُباريات من المُباريات الستة المُقبلة للفوز رسمياً بلقب الدوري دون النظر لأي نتائج اخرى.وسجل رُباعية البلوجرانا في ملعب كامب نو كل من أندرياس […]

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