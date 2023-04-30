الأهلي والترجي الى نصف النهائي على وقع الشغب بدوري أبطال إفريقيا

2023/04/30 | 10:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP أعمال شغب من جماهير الرجاء الرياضي المغربي في اياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ضد الاهلي المصري على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء في 29 نيسان/أبريل 2023 الدار البيضاء (المغرب) (أ ف ب) – أخفق الرجاء الرياضي المغربي في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق “ريمونتادا” ليتأهل […]

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