مرض الهيموفيليا الوراثي..أبرز 6 أعراض ومراحل ظهورها

2023/04/30 | 10:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن مرض الهيموفيليا الوراثي، يُنتج عن نقص معاملات التجلط بالدم.

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