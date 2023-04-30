التجارة تنفي عدم وصول مواد السلة الغذائية إلى المواطنين بالوقت المحدد

2023/04/30 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت وزارة التجارة، الأحد، الأنباء بشأن عدم وصول مواد السلَّة الغذائية إلى المواطنين بالوقت المحدد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بين الفينة والأخرى، تخرج تصريحات عن السلّة الغذائية وآخرها تتحدث عن عدم وصول مواد السلة إلى المواطنين المستحقين وعن مواد رديئة توزع بالسلة، وهنا نوِّد أن نوضح عدة حقائق وهي أن وزارة التجارة وبالتعاون مع الشركة المجهزة لمواد السلة الغذائية، تقوم بتوزيع السلة الغذائية بالوقت المحدد وبإشراف مباشر من وزير التجارة أثير الغريري وفق توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضافت،أنه "لا صحة لما جاء في تلك التصريحات عن عدم وصول مواد السلة إلى مستحقيها"، مبينة أن"مواد السلة الغذائية تخضع إلى الفحص المختبري لتوكيد جودتها وصلاحيتها للتوزيع إلى المواطنين ولا صحة لتوزيع مواد رديئة".

وأكدت، أن "أبواب الوزارة مفتوحة للاطلاع على الحقائق وبيان الحقيقة"، لافتة الى أن "السلة حققت استقرارا بأسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية، وهذا مؤشر لدى الوزارة من خلال جولاتها المستمرة على الأسواق".

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