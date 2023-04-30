أمطار وارتفاع جديد في الحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق للأيام المقبلة

2023/04/30 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

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