2023/04/30 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستكمل اليوم الأحد، مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة 6 مباريات.

وفي المباراة الأولى، سيواجه نفط الوسط ضيفه النفط على ملعب النجف الدولي عند الساعة الرابعة عصراً.

وفي ذات التوقيت، يلاعب المتصدر القوة الجوية ضيفه دهوك على ملعب الشعب الدولي.

وتستكمل المباريات بمواجهة أربيل والديوانية على ملعب فرانسوا حريري عند الساعة 6:30 مساءً.

وفي ذات التوقيت يواجه نفط البصرة ضيفه الحدود على ملعب الفيحاء.

وعند الساعة 7:45 مساءً، يلاقي نفط ميسان ضيفه الكرخ على ملعب ميسان الأولمبي.

وفي ختام المواجهات وقمة مباريات الجولة، يواجه الطلبة فريق الشرطة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 9:30 مساءً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم الأحد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).