الخارجية السعودية تعلن حصيلة الاشخاص الذين جرى اجلائهم من السودان

2023/04/30 | 10:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجلاء 139 مواطنا سعوديا.

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