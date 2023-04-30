هيئة الإعلام تعلن كسب قرار يلزم شركة كورك بدفع نحو 800 مليون دولار

2023/04/30 | 11:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة ستلجأ إلى إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية.

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