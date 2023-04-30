2023/04/30 | 11:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E07vztazTV0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة - انطلاق مهرجان الربيع في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة - انطلاق مهرجان الربيع في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).