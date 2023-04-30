وثائق.. صدور أمر قبض بحق

2023/04/30 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدر مجلس القضاء الاعلى، أمراً يقضي بالقاء القبض على صبري جميل القيسي احدى المتورطين بصفقة سرقة القرن.

أدناه نص الوثائق:

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