وثيقة.. مدير مطار بغداد يقدم طلباً لاعفائه من المنصب

2023/04/30 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، على طلب مدير مطار بغداد حسين قاسم خفي لإعفائه من منصبه.

وذكر مدير مطار بغداد في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "يرجى التفضل بالموافقة على اعفائي من ادارة قسم مطار بغداد الدولي وذلك لعدم وجود مهنية أو دعم من المراجع العليا تضمن امكانية استمرار العمل واداء الواحدات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مطار بغداد الدولي وتحميل الموظف مسؤلية تبعات واخطاء خارج فترة ادارته او ضمن حدود صلاحيته".

أدناه نص الوثيقة:

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