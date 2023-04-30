2023/04/30 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قدم مدير مطار بغداد الدولي حسين قاسم خفي، الأحد، طلباً إلى سلطة الطيران المدني لإعفائه من منصبه.

ووافقت سلطة الطيران المدني العراقي على طلب الإعفاء، ووجهت بتقديم كتاب شكر وتقدير لمدير مطار بغداد الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. مدير مطار بغداد يطلب الإعفاء وسلطة الطيران توافق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. مدير مطار بغداد يطلب الإعفاء وسلطة الطيران توافق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).