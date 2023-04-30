نكات تستهدف بايدن خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض

2023/04/30 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الرئيس جو بايدن يضحك خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي أقيم في فندق هيلتون مساء 29 نيسان/أبريل 2023 واشنطن (أ ف ب) – برحابة صدر وبالضحك تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن النكات التي استهدفته وتمحورت حول عمره خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض مساء السبت ورد عليها بنفسه.تجمعت نخبة السياسيين والإعلاميين في دوائر […]

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