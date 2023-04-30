الخارجية: إجلاء 8 عراقييّن من السودان إلى السعوديَّة



الخارجية: إجلاء 8 عراقييّن من السودان إلى السعوديَّة
2023/04/30 | 11:46 - المصدر: آي كيو نيوز
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