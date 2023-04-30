2023/04/30 | 11:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: إجلاء 8 عراقييّن من السودان إلى السعوديَّة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/30 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: إجلاء 8 عراقييّن من السودان إلى السعوديَّة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: إجلاء 8 عراقييّن من السودان إلى السعوديَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).