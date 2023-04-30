“اكتشاف خطير” قابع في “أعمق مكان على وجه الأرض”!

2023/04/30 | 11:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف باحثون مؤخرا ملوثات من صنع الإنسان في أحد أعمق الأماكن وأبعدها على وجه الأرض – خندق أتاكاما، الذي ينحدر إلى عمق 8000 متر (26246 قدما) في المحيط الهادئ.ويؤكد وجود ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) في مثل هذا الموقع البعيد حقيقة حاسمة: لا يوجد مكان على الأرض يخلو من التلوث.وتم إنتاج مركبات ثنائي […]

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