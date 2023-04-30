2023/04/30 | 11:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد عن كسب قرار...

ظهرت المقالة رئيس الإعلام والاتصالات: قرار قضائي يلزم كورك بدفع 800 مليون دولار لخزينة الدولة أولاً على المسلة.

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