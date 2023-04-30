كميات كبيرة من الشاي التالف منذ 2006 بمخازن حكومية في البصرة

2023/04/30 | 11:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة من تنفيذ عدَّة عمليَّاتٍ...

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