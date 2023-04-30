2023/04/30 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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الأمن الوطني يلقي القبض على (14) مبتزاً في 5 محافظات

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في الوقت الذي يتابع فيه جهاز الأمن الوطني الشكاوى الواردة إليه عبر الخط الساخن المجاني (131) والبريد الإلكتروني [email protected] لا سيما الخاصة بجرائم الإبتزاز الإلكتروني، تمكنت مفارز جهازنا في 5 محافظات بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من إلقاء القبض على (14) مبتزاً كانت الحصة الأكبر منها لنينوى، حيث تم القبض على (5) مبتزين ساوموا ضحاياهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وفي محافظات (المثنى، الأنبار، بابل وبغداد) تمكنت مفارزنا من تنفيذ أوامر قبض قضائية صادرة بحق (9) مبتزين منهم من تم استدراجه بكمين محكم قبل الإطاحة به.

وتم إحالة جميع المتهمين بعد تدوين إفاداتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

جهاز الأمن الوطني العراقي

٣٠ نيسان ٢٠٢٣

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