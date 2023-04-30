بالوثيقة.. إعفاء مدير مطار بغداد الدولي

2023/04/30 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت “تقدم”، اليوم الأحد، على وثيقة تتضمن إعفاء مدير مطار بغداد الدولي حسين قاسم من منصبه.

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