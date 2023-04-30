2023/04/30 | 12:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأخذ الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 مايو طابع استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد 20 عاما على توليه السلطة، حسب تقرير لفرانس برس.

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