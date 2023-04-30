وسط تصاعد الغضب.. أمريكا تنظم إجلاء دفعة من رعاياها من السودان

2023/04/30 | 12:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتي هذه القافلة المخصصة للمواطنين الأمريكيين الخارجين من السودان مع ضغوط متزايدة على الإدارة وعلى وزارة الخارجية لبذل المزيد.وبعض هؤلاء المواطنين الأمريكيين في السودان الذين تحدثوا مع شبكة CNN عبروا عن شعورهم بالإحباط والغضب مما يرون أنه عدم تحرك من قبل الإدارة لإخراجهم.

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